أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، على قوة الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته مهاجمه المالي موسى ماريغا.

حكيم زياش: الملعب والفندق وكل شيء هنا مميز.. نتطلع لكتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأول لتشيلسي في المونديال لا أتابع كرة القدم كثيراً ولكن #الهلال خصم لا يمكن الاستهانة به أعرف #ماريجا وأعتقد أنه مهاجم متكامل فهو سريع وقوي بدنياً ويسجل الأهداف#المونديال_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/25MklqiSiy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 8, 2022

حكيم زياش يعلق على مواجهة الهلال:

وعلق حكيم زياش على التواجد في كأس العالم للأندية بالإمارات قائلًا: “الملعب والفندق وكل شيء هنا مميز.. نتطلع لكتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأول لفريق تشيلسي في المونديال”.

وتابع حكيم زياش خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: “لا أتابع كرة القدم كثيرًا ولكن الهلال خصم لا يمكن الاستهانة به.. أعرف ماريغا وأعتقد أنه مهاجم متكامل فهو سريع وقوي بدنياً ويسجل الأهداف”.

تشيلسي والهلال في نصف النهائي:

وتُقام مباراة تشيلسي والهلال ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ويسعى الهلال لتحقيق مفاجأة، والإطاحة بالبلوز المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم للأندية 2021، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام الجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).