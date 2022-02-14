رد تطبيق توكلنا على مواطن لديه مشكلة في ظهور خادمته الهاربة في حسابه في التطبيق بالرغم من إبلاغه عن هروبها.

وتلقى حساب خدمة المستفيدين في توكلنا سؤالًا جاء فيه : لدي خادمة تظهر لي في توكلنا وسبق أن أبلغت عنها هروب أرجو المساعدة في تعديل الحالة.

ورد الحساب بالقول: توكلنا يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار “الخدمات” ثم “أفراد الأسرة والمكفولين” بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن.

خدمات جديدة في تطبيق توكلنا

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أتاحت قبل أيام خدمة التبرع في منصة إحسان عبر توكلنا في إطار سعي الهيئة لتسخير البيانات في الأعمال الخيرية وتوسيع أثرها.

ويتم التبرع من خلال توكلنا عبر الدخول إلى منصة إحسان ثم اختيار المشروع الذي ترغب في التبرع له وتحديد المبلغ ثم إكمال عملية التبرع.

سداد الفواتير في منصة إحسان

وكانت منصة “إحسان” أطلقت مؤخرًا مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة تيسرت التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي، بهدف تفريج كربات المعسرين وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

وجاء إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة، حيث أعانت خدمة تيسرت المعسرين ممن صدر بحقّهم أوامر تنفيذ قضائي على سداد مديونيّاتهم، بما عاد بالنفع على حوالي 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر.