تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الأهلي مع بداية الشوط الأول في ديربي جدة.

هدددددف!⚽️

د7' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله

الاهلي 0 × 1 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/zotaLvKljh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

حمدالله يستغل تمريرة رومارينيو:

ونجح اللاعب المغربي في إحراز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط بعد تلقيه تمريرة مميزة من اللاعب البرازيلي رومارينيو.

تشكيل ديربي جدة:

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من ”غروهي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، عبدالله الحافظ، مدالله العليان، برونو، أندري فيليبي، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، حمدالله”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من “محمد الربيعي، علي مجرشي، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي، فرانك كوم، فيليب، إدواردو، عبدالرحمن غريب، هيثم عسيري، عمر السومة”.