نجح المغربي عبدالرزاق حمد الله في أن يُصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” في مباراة ضد الأهلي في ديربي جدة.

وكان اللاعب المغربي سجل ثلاثية في شباك الأهلي، مساهمًا في فوز الاتحاد بنتيجة 4-3 وتعزيز صدارته لـ دوري المحترفين.

أرقام مميزة لـ حمد الله بعد ديربي جدة

وأصبح المهاجم المغربي الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ دوري المحترفين بواقع 8 هاتريك متساويًا مع السوري عمر السومة لاعب الأهلي.

كما ساهم لاعب الاتحاد في 100 هدف بـ دوري المحترفين مسجلًا 85 هدفًا وصانعًا لـ 15 هدف.

وتمكن حمد الله من إحراز 7 أهداف في شباك الراقي مع 3 أندية مختلفة وهم ” النصر، الاتحاد، الجيش القطري”.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة، ليتزعم صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة، ليحتل المركز التاسع في جدول المسابقة.

سباعية ديربي جدة تحطم رقمًا صمد 6 سنوات

حطم ديربي جدة أمس السبت، الذي أُقيم بين الاتحاد والأهلي رقمًا صمد لمدة 6 سنوات منذ موسم 2015/2016 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الديربي شهد أمس 7 أهداف، بواقع 4 أهداف لنادي الاتحاد، وثلاثية للنادي الأهلي.

وحطم الديربي عدد الأهداف المسجلة بين الفريقين في مباراة واحدة منذ انطلاق دوري المحترفين، في عام 2008.