عاش زوار “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض مساء أمس، أبهى لحظات البهجة والفرح ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الكويتي ويوم التحرير، حيث تردد صدى أغنية “أحب جاره” في الأرجاء، كما شهدت المنطقة حفلًا فنيًا غنائيًا كبيرًا ابتهاجًا بالمناسبة، بحضور لافت من الأشقاء الكويتيين في جميع أنحاء المنطقة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية لبلادهم.

مشاركة حياة الفهد

ففي ليلة حالمة بعنوان “ليلة في حب الكويت”، صدح نخبة من ألمع نجوم الطرب بوصلات طربية شجيّة على مسرح محمد عبده أرينا في “بوليفارد رياض سيتي”، شارك فيها: نبيل شعيل، ونوال الكويتية، وعبدالله الرويشد، ومطرف المطرف، ومساعد البلوشي، وقد تخلل الحفلَ فاصلٌ مسرحيٌ شارك فيه ثلاثة من عمالقة الفن الكويتي، هم: حياة الفهد، وسعد الفرج، وسعاد عبدالله.

ليلة في حب الكويت

وقد عرضت شاشات سكوير في المنطقة صور قادة الكويت، وهوية الاحتفالات بالعيد الوطني الكويتي، ما جعل كثيرًا من المواطنين الكويتيين يعيشون أجواء استثنائية من البهجة والفرح، احتفالًا بأعيادهم الوطنية وسط “بوليفارد رياض سيتي”، التي تعد من أكثر الأماكن استضافة للفعاليات والأعياد، والمناسبات الوطنية والعربية والعالمية.

وتتخذ الكويت الـ 25 من فبراير كل عام ذكرى لعيدها الوطني منذ 61 عامًا، كما يوافق الـ 26 من فبراير ذكرى تحريرها من الغزو عام 1991م، الأمر الذي جعل احتفالاتها تستمر يومين متواصلين، القاسم المشترك بينهما هذا المساء.