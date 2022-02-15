لم تجد أم ضاع غطاء سريرها أفضل من المخاطرة بابنها لاستعادته، حيث ظهر فتى صغير يتسلق من الطابق التاسع للعاشر، بمشهد مرعب تقشعر له الأبدان، بعدما وصل لغطاء سرير أوقعته أمه بين الطابقين.

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطه أحد الجيران الساكن في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وذلك بحسب صحيفة “إنديا توداي”.

لم تطلب المساعدة:

وأضاف الجار أن الأم لم تطلب المساعدة من أحد، بل قررت تعريض حياة ابنها للخطر، وجعلته يتدّلى بهذه الطريقة للوصول إلى قطعة قماش.

وعقب انتشار الحكاية التي وقعت الأسبوع الماضي، وأمام ردود الأفعال الغاضبة، أقرت الأم بسوء فعلتها.

وتحدثت للتلفزيون الهندي مقرة بأسفها ومبدية ندمها عما فعلته.

في حين أكدت الآراء أنه كان عليها الاتصال بصيانة البناء للمساعدة بدلًا من القيام بشيء خطير للغاية، كما فعلت.