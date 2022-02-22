أبدى رئيس نادي الشباب، خالد البلطان استياءه من أحد المذيعين بعد تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

خالد البلطان يحرج مذيعًا

ووجه أحد المذيعين سؤالًا إلى خالد البلطان، وقال له: “هل الشباب قادر على الفوز على الهلال في كأس الملك”، الأمر الذي أثار غضب رئيس نادي الشباب.

ورد رئيس نادي الشباب على السؤال قائلًا: “يا أخي أنا أحترمك، ولكن سؤالك غير محترم، عندما تتحدث عن الشباب يجب أن تقف احترامًا، لو تكرمت غير المحترم لا أرد عليه”.

الشباب إلى نصف نهائي كأس الملك

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على نظيره الأهلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، بعد فوز الزعيم على النصر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).