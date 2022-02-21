اعتز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالشباب السعودي، وأشاد بالدور المهم لهم في الوطن، وقال: “لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم”.

جاء ذلك بعد أن دشن الفيصل، مساء اليوم، مشروع الخزن الإستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، وشاهد ما بذله أبناء الوطن من مشاريع تنموية.

تدشين مشروعات:

ودشن أمير منطقة مكة خلال زيارته لمحافظة الطائف مشروع الخزن الإستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شملت نقل مياه (عرفات- الطائف) بضخ 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية- الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الإستراتيجي في مكة المكرمة، الذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية، تُقدَّر بنحو مليون و630 ألف م3، والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات، تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.