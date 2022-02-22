أقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حفلًا بمناسبة يوم التأسيس، حضره عدد من الأمراء والمواطنين.

الفيصل يشارك في العرضة:

وشارك الأمير خالد الفيصل في العرضة السعودية، كما تخلل الحفل مشاركة فرق أدت عددًا من الألوان الشعبية.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.