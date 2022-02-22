أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن ثلاثة قرون مضت على اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية، تؤكد العمق التاريخي والحضاري لوطننا الشامخ.

أصالة الشعب:

وتابع خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية تعكس أصالة شعبه وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ قيام الدولة السعودية.

يوم التأسيس:

وشهدت مدن المملكة اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تُقام احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هــ، الموافق 1727م، حتى اليوم.