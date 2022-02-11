ارتفعت أسعار النفط بوتيرة متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث لامس سعر خام برنت الـ 95 دولارًا للبرميل على وقع الأزمة بين روسيا والغرب.

وبحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية فإن الأسهم الأمريكية تراجعت، فيما ارتفعت أسعار النفط على وقع التصعيد في أوكرانيا.

سعر خام برنت:

وقبل قليل ارتفعت مزيج برنت دولارين في التعاملات الفورية، لتسجل 93.41 دولار للبرميل، وواصل النفط صعوده في التعاملات الفورية والآجلة على حد سواء.

وفي بداية التعاملات ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت 3 دولارات للبرميل اليوم الجمعة بعدما استقرت أسعار النفط أمس الخميس، فيما تدرس الأسواق تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وغير متوقع على زيادة الطلب على الطاقة.

المزيد من الدول تجلي رعاياها:

يأتي هذا فيما طلبت أكثر من 10 دول من رعايا مغادرة أوكرانيا تحسبًا لغزو روسي وشيك بعدما حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا اليوم.