تلقى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، خبرًا سارًّا وذلك قبل مواجهة فريق النصر الخميس المقبل في الجولة الـ23 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد البريك سيكون جاهزًا قبل مواجهة النصر:

وكشفت تقارير عن أن محمد البريك الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول سيكون جاهزًا بدنيًّا لمواجهة النصر الخميس دوريًّا.

وكان البريك عانى من الإصابة بـ كدمة في عضلة الساق، ولم يشارك بسببها في مباراة النصر في ربع نهائي كأس الملك الاثنين الماضي.

رامون دياز يسعى للفوز الثاني دوريًّا مع الهلال بعد العودة:

ويسعى الهلال إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 37 والاقتراب أكثر من المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال فاز على نادي الشباب في أول مباراة للمدرب رامون دياز بعد عودته خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم في الجولة الـ21 ”جولة يوم التأسيس” بخماسية دون رد.