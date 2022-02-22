أبدى المستشار التحكيمي سمير عثمان، رأيه على أبرز الحالات التحكيمية في ديربي الرياضي، مؤكدًا على أن النصر لا يستحق الحصول على ركلة جزاء.

النصر لا يستحق ركلة جزاء:

وكان النقاد الرياضيون والجماهير قد انتقدوا حكم الديربي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح العالمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق سمير عثمان قائلًا: “لا ركلة جزاء للنصر بعد لمس الكرة باليد من سعود عبدالحميد، في حين أنه كان يجب طرد لاعب فريق الهلال، علي البليهي بعدما وجه ضربة للاعب العالمي”.

وواصل المستشار التحكيمي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “ركلة الجزاء المحتسبة للهلال صحيحة”، مشيرًا إلى أن الأزرق لا يستحق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 92.

الهلال يتجاوز العالمي:

ولعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم الليوث في نصف نهائي كأس الملك، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على الأهلي بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).