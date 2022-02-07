أكد جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، أن العسل الأصلي فيه شفاء للناس، لكن المصابين بالسكري لا يصلح لهم تناوله.
هل العسل الأصلي يناسب مرضى السكري.. وما هو أفضل نوع؟.. أ.د.جابر القحطاني (خبير العقاقير الطبية) يُجيب@JaberAlkahtani#نصائح_العم_جابر#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sXQizfUx1f
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 7, 2022
أخطر من العسل:
وتابع القحطاني خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك ما هو أخطر من العسل على مرضى السكري خاصة كبار السن مثل (المانجو، العنب، التين، الموز، البطيخ)، ونصح بالابتعاد عنها نهائيًّا.
أبو فروة:
ولفت إلى أن هناك نوعًا من العسل يسمى أبو فروة الذي يزرع في أوروبا وتركيا، وهذا يعتبر أفضل نوع عسل لكبار السن؛ وذلك لأنه لا يؤثر في نسبة السكر، كما أنه متوفر في الأسواق.
اترك تعليقاً