أكد جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، أن العسل الأصلي فيه شفاء للناس، لكن المصابين بالسكري لا يصلح لهم تناوله.

أخطر من العسل:

وتابع القحطاني خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك ما هو أخطر من العسل على مرضى السكري خاصة كبار السن مثل (المانجو، العنب، التين، الموز، البطيخ)، ونصح بالابتعاد عنها نهائيًّا.

أبو فروة:

ولفت إلى أن هناك نوعًا من العسل يسمى أبو فروة الذي يزرع في أوروبا وتركيا، وهذا يعتبر أفضل نوع عسل لكبار السن؛ وذلك لأنه لا يؤثر في نسبة السكر، كما أنه متوفر في الأسواق.