اختتمت مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في نسختها الخامسة والتي حظيت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونظمتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بمشاركة أكثر من 40 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة وحضور العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

تطوير وتأهيل القطاع

وبدوره قال المشرف العام على المبادرة مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير وتأهيل وبناء قدرات وتبادل خبرات قطاع الأيتام ، مشيرًا إلى أنها حظيت بدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وبتوجيه مستمر من مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأصحاب السعادة أعضاء المجلس والذين حرصوا أن تكون المنطقة الشرقية وجمعية بناء منبرًا لتبادل الخبرات والعطاء لتأهيل وتمكين الأيتام في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الخالدي: لقد حرصنا في هذا العام بتخصيص المبادرة للتوجه بإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي والذي يساهم في دعم ومساندة وتمكين القطاع وزيادة نموه وتحقيق أثر أعمق من خلال هذا الإسناد وكذلك حرصنا على إضافة الاستثمار الاجتماعي كأحد الممكنات في تبني وإطلاق مبادرات وطنية اجتماعية ذات أثر اجتماعي واستدامة مالية يعود نفعه على جمعيات الأيتام لتساهم في تطوير خدماتها وبرامجها في كل مناطق المملكة، كما حرصنا أيضًا في هذا العام على التنسيق والتواصل مع الوزارات والهيئات والمراكز الحكومية التي لديها خدمات ومنتجات قابلة للإسناد لقطاع جمعيات الأيتام في المملكة.

وقدم الخالدي شكره وتقديره لكافة الشركاء والداعمين لهذه المبادرة النوعية التي سيعود أثرها على تحسين الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه الجمعيات لأيتام المملكة وأسرهم، بهدف تحسين حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم. إضافة إلى بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة الجمعيات إضافة إلى تحقيق أثر أعمق للقطاع غير الربحي في الجوانب التنموية والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي في مجال الأيتام.

مسيرة المبادرة

وتم إقامة احتفالية بحضور أحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، وأحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية لقطاع غير الربحي، وبحضور نخبة من المهتمين بالعمل الخيري.

وشهد الاحتفال عرض مرئيًا يحكي مسيرة المبادرة خلال الأربع الأعوام الماضية وما قدمته من برامج وورش تدريبية تخصصية وحلقات نقاس وزيارات لتبادل الخبرات مع الجمعيات المشاركة، وعرضًا عن لمبادرة مشروع منهجية رضا المعنيين والمقارنات المرجعية.

التنسيق بين جمعيات الأيتام

بدوره أكد رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أن المبادرة تعد فرصة مواتية تضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام وتتواكب هذه المبادرة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه أشاد رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم بما قدم في المبادرة الرائدة لتحقيق جودة الأداء والتميز في الخدمات المقدمة للإيتام في المملكة، مشيرًا إلى أن المبادرة تميزت في تنفيذ الورش التدريبية واللقاءات والزيارات لتبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير أداء العاملين المقدمين للخدمة في الجمعيات.

وعلى هامش الاحتفال تم توقيع 92 اتفاقية وشراكة ومذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة والجمعيات التي تهدف لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي ورفع كفاءة وفاعلية خدمات الجمعيات ومساندتها في الخدمات اللوجستية.

وتسلمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية شهادة مواصفة إدارة المعرفة (٣٠٤٠١:٢٠١٨): من جهة الاعتماد.