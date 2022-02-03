تتخذ “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى وجهات موسم الرياض، من الخرائط الذهنية والمكانية وسيلة لإيصال الزوار إلى مفقوداتهم في وقت قياسي، عبر توجيههم في جميع المناطق الفرعية إلى مكتب الاستعلامات بالاستعانة بالتوصيفات الذهنية، والخرائط المطبوعة التي تختصر رحلة الوقت إلى المكتب، وتسرع من عملية استرجاع المفقودات.

خرائط ذهنية ومكانية:

وتسهم عملية الاستعلام عن المفقودات في تأمين الرحلة الترفيهية للزوار والمحافظة على سعادتهم، من خلال حفظ جميع المفقودات وتسليمها لأصحابها خلال مدة قصيرة، بأعلى معايير الموثوقية.

ويبدأ مكتب المفقودات عمله فور فتح المنطقة أبوابها للزوار في الساعة الـ2:00 بعد الظهر من كل يوم، حتى إغلاقها بعد منتصف الليل، ويتواصل المكتب يوميًّا مع مشرفي المناطق الترفيهية التسع في “بوليفارد رياض سيتي”، للتنسيق ومعالجة أي أمور تتعلق بمفقودات الزوار خلال استمتاعهم بالفعاليات الترفيهية في المنطقة.

ويعمل المكتب على حفظ المفقودات، حيث يتولى تسلميها لأصحابها بعد التحقق من وصف الشيء المفقود وتسجيل بياناته، وتتنوع المفقودات بين: عربات الأطفال، المقتنيات الشخصية، الهواتف المحمولة، المعاطف، وغيرها مما يحمله الزوار خلال رحلتهم الترفيهية في “بوليفارد رياض سيتي”، وتُحال المفقودات ذات الأهمية البالغة إلى الجهات المختصة في حال عدم مجيء أصحابها لتسلمها، خلال شهر كحد أقصى.

أهم الوجهات الترفيهية:

يُشار إلى أن منطقة “بوليفارد رياض سيتي” تُعد إحدى أهم الوجهات الترفيهية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم فعاليات عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.