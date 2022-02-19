انتهت مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، بفوز تشيلسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، قاتل تشيلسي لإحراز هدف التقدم، حتى نجح المغربي حكيم زياش في إحراز هدف الفوز لـ تشيلسي بطل كأس العالم للأندية في الدقيقة الـ89.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد تشيلسي 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

نتائج المباريات قبل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي:

وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي كالتالي: “تعادل ويست هام يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد، فوز آرسنال على برينتفورد بهدفين لهدف، فوز واتفورد على أستون فيلا بهدف دون رد، فوز ليفربول على نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، فوز ساوثهامبتون على إيفرتون بثنائية دون رد، فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف، فوز بيرنلي على برايتون بثلاثية دون رد”.

وتُقام حاليًا مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي كانت أُقيمت على ملعب “سيلهرست بارك” معقل فريق كريستال بالاس في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان تشيلسي فاز يوم السبت الماضي، بلقب كأس العالم للأندية، متفوقًا على نادي بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية.