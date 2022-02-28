يشهد معرض العطور المقام في “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، في يومه الثالث، إقبالًا كبيرًا من محبي العطورات من كافة شرائح المجتمع؛ وذلك للتعرف على أبرز المنتجات العطرية المحلية والخليجية والعالمية، واقتناء ما يرغبون فيه من عطورات وبخور العود، حيث يقدم لزواره أسعارًا متميزةً وخصوماتٍ تتجاوز الـ50% بمناسبة افتتاحه، بما فيها عطورات جديدة دشنت حصريًّا في المعرض، وهو ما يتيح الفرصة للزوار بالتعرف على تلك المنتجات الجديدة التي تتميز باستخلاصها العطري الفواح وتركيزها المميز.

أكثر من 200 علامة تجارية:

وتفوح من معرض العطور الواقع على مساحة 40 ألف م2، الروائح الزكية التي تستقبل الزوار بأكثر من 200 علامة تجارية، بما فيها منطقة “بوتيكات” المخصصة لعطورات المشاهير والتي تجاوزت 50 جناحًا، حيث تحظى بإقبال عالٍ، خصوصًا بعد تدشين بعض المنتجات من قِبل المشاهير وتقديمها للمستهلك، إضافةً إلى روائح عبق البخور الزكي بأنواعه المتعددة والتي منها: “الكلمنتان”، “الماروكي”، “الكمبودي” وغيرها.

عالم الرقي والأناقة:

ويصطحب معرض العطور الزوار إلى عالم الرقي والأناقة، ليقدم للزائر معلومات ثقافية حول آلية صناعة العطور، خصوصًا من النباتات والأزهار الطبيعية التي تناسب المرأة والرجل من العطور الزهرية والشرقية والخشبية والبحرية، ومئات الأصناف التي أدرجت في المعرض، ليكون حضورها كلاسيكيًّا وأنيقًا وجذابًا.

ويحتضن المعرض أبرز صناع المنتجات المحلية والخليجية العالمية، وسط حضور خبراء صُناع العطور ومكوناتها وتركيباتها الفريدة، ليكون بذلك أضخم معرض للعطور بالشرق الأوسط، حيث يُعد المعرض الذي يستمر حتى 14 مارس المقبل، من أبرز الأحداث المحلية التي تجمع أفخم العطور العربيّة والعالميّة وبين الأناقة والفن والإبداع في موسم الرياض في مكان واحد، وهو متخصص في العطور والبخور والمنتجات العطرية، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.