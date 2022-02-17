منح خطأ الحارس البرازيلي غروهي حارس نادي الاتحاد، هدف التعادل لنادي التعاون وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د59' هدف التعادل لـ التعاون عن طريق غروهي "بالخطأ في مرماه"

التعاون 1 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/9LROcrXFpP

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022

مصطفى فتحي يستغل خطأ جروهي

وسجل المصري مصطفى فتحي هدف التعادل لسكري القصيم في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة، بعد أن سقطت الكرة من يد غروهي على خط مرماه.

يذكر أن الاتحاد كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله المغربي حمدالله.