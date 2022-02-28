كشف برنامج حساب المواطن عن 3 خطوات يمكن من خلالها تغيير رقم الجوال في البرنامج.

تغيير الجوال في حساب المواطن

وقدّم حساب المواطن على صفحته الرسمية في تويتر 3 خطوات لتغيير رقم الجوال وهي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن

الذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد والضغط على “تغيير رقم الجوال”

تعبئة البيانات المطلوبة لبرنامج رقم الجوال

تغيير الآيبان

وفي وقت سابق قال حساب المواطن، إن من قام من المستفيدين بتغيير رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بعد تاريخ 10 فبراير الجاري سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل، وسيتم صرف الدعم في حال الاستحقاق على الآيبان السابق.

ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين في موقع تويتر، على سؤال أحد المواطنين والذي جاء فيه: “عند تغيير الآيبان هل يتأخر الإيداع الشهري؟”.

وأجاب الحساب: “في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر إبريل، وسيتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

وأضاف: “وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

التحقق من البيانات وقيمة الاستحقاق

كما أكد حساب المواطن أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.