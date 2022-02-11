نشرت وزارة الصحة بعض الخطوات البسيطة والميسرة التي يجب اتخاذها قبل قياس ضغط الدم.

طريقة قياس ضغط الدم الصحيحة:

ونشرت الوزارة، على صفحتها الرسمية، هذه الخطوات وكتبت: “ببساطة اعرف أرقامك عن ضغط الدم عبر إجراءات بسيطة وخطوات يسيرة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هي:

تجنب التدخين والطعام أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي قبل القياس بمدة 30 دقيقة

الجلوس بشكل صحيح بهدوء وراحة أثناء وقبل إجراء القياس لمدة 5 دقائق

وضع السوار على الجلد مباشرة وليس على الملابس

تجنب وضع ساق على ساق أخرى عند الجلوس أثناء القياس

عدم قياس الضغط مباشرة عند الاستيقاظ من النوم

التأكد من وضع الذراع في الوضع الصحيح

القيام بقياس ضغط الدم مرتين يوميًّا

تجنب الكلام أثناء القياس

التحقق من دقة الجهاز

أخذ القياس أكثر من مرة وتسجيلها في دفتر

أنواع ضغط الدم:

وكانت مدينة الملك سعود الطبية أوضحت في وقت سابق أن ضغط الدم يعرف بقوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية، وعندها تزيد مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم، ويعتبر عاملًا مهمًّا لمعرفة مستوى الضغط والسيطرة عليه، حيث يبلغ المعدل الطبيعي للضغط 80120 ويواجه ارتفاعًا أو انخفاضًا نتيجة أسباب مختلفة وضرورة معالجتها.

وينقسم الضغط لنوعين هما الضغط الانقباضي، وهو الذي يحدث عندما ينقبض القلب، ويتم ضخ الدم عبر الشرايين إلى جميع أنحاء الجسم، والضغط الانبساطي الذي يحدث عندما تنبسط عضلة القلب فيندفع الدم بقوة إلى القلب عبر الأوعية الدموية.

وأبان استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة الدكتور أكرم الحازمي أن ارتفاع الضغط يزداد مع التقدم في السن؛ حيث يبلغ 3.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 15– 24 سنة إلى 51.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة وإلى 70% من بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر، حيث لوحظ ارتفاع حالات ما قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ حيث وصلت إلى 46.5% بين الذكور (3 ملايين) من الذكور، و34.3% بين الإناث (أكثر من مليونين).

مضاعفات ارتفاع الضغط:

وأضاف أن ارتفاع الضغط يعد سببًا رئيسًا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، وهو من الحالات المرضية الصامتة، حيث لا يظهر على الشخص أي أعراض تشير إليه إلا بعد مرور فترة زمنية بعد اشتداد المرض ولا يمكن الكشف عن الأعراض إلا عن طريق الفحص المتكرر والدوري للضغط، مبينًا أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين تتشابه مع أسباب ارتفاع الضغط، ومنها تجمع الرواسب الدهنية على جدران الشرايين التي تسبب حالة طبية تسمى تصلب الشرايين وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع الضغط، وهناك بعض الأسباب الأخرى لارتفاع الضغط هي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم.