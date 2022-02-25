كشفت دائرة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أبرز الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ17 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الزعيم فاز على التعاون يوم 15 يناير الماضي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل لـ زعيم آسيا كل من محمد كنو وسالم الدوسري وموسى ماريجا، بينما سجل لـ التعاون كل من تاوامبا ولوفانور دي سوسا.

هدف الهلال الثاني غير صحيح!

وقالت دائرة الحكام عبر “اليوتيوب”: حكم المباراة أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لـ التعاون وطرد لاعب الهلال بالدقيقة الخامسة، كذلك كان هناك قرار غير صحيح من حكم الفيديو وحكم الساحة باحتساب ركلة جزاء للزعيم التي سجل منها سالم الدوسري هدف الهلال الثاني في الدقيقة الـ44.

جدير بالذكر أن الزعيم متواجد حاليًّا في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 34 نقطة، قبل مواجهة نادي الحزم غدًا.