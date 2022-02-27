كشفت دائرة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين الماضي، حيث أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

أبرز حالات ديربي الرياض تحكيميًا

وقالت دائرة الحكام: “عند الدقيقة 49 كان قرار حكم المباراة صحيحًا بمنح علي البليهي بطاقة صفراء في مباراة النصر بعدما رفع يده وقام بضرب المنافس في الجزء العلوي من الجسم بتهور ولم يستخدم الكوع وكانت الشدة متوسطة”.

وأضافت: “ركلة الجزاء المحتسبة لـ أزرق العاصمة لصالح سالم الدوسري في مباراة النصر غير صحيحة، فكلا اللاعبين يتنافسان وبنفس المسافة على الكرة ومدافع النصر يقوم بمنافسة قوية وعادلة وهذا النوع من التنافس طبيعي في كرة القدم ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء”.

وتابعت: ” لا وجود لركلة جزاء لفريق الهلال عند الدقيقة 90+4، فالتحرك بين مدافع النصر ومهاجم الهلال طبيعي ولم يرتكب أي منهما مخالفة.