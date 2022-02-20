قررت إدارة نادي الفتح، مساء اليوم الأحد، فتح المدرجات أمام الجماهير في مباراة الفيصلي المقبلة بالمجان، وذلك احتفالًا بيوم التأسيس.

الفتح يحتفل بيوم التأسيس:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت إدارة نادي الفتح عن شراء جميع تذاكر مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيصلي، والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وكشفت إدارة النادي أنه سيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا بكامل سعة الملعب تقديرًا لهذه المناسبة؛ ولجماهير النموذجي على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم.

ولفت النادي إلى أنه تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من يوم التأسيس، حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير، كما سيكون هنالك وجبات مجانية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل المباراة المؤجلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز الـ13.