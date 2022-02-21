أعلن المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن قيمة تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

تذكرة بوليفارد رياض سيتي في يوم التأسيس:

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الاثنين: “من بكرة… دخول بوليفارد رياض سيتي بـ٥٥ ريالًا فقط بأيام الأسبوع والويك إند بمناسبة يوم التأسيس”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.