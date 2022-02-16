أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيكون الدخول مجانيًّا في 22 فبراير بالنسبة إلى بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند لكل شخص يرتدي ملابس يوم التأسيس.

وتابع آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ننتظر كشختكم السعودية الأصيلة.

نجاحات موسم الرياض:

وبالرغم من أنه لم تمضِ على فعاليات موسم الرياض أكثر من 4 أشهر، حقق الموسم الذي انطلق في أكتوبر الماضي 4 أرقام غير مسبوقة في جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة ما بين الألعاب والمعارض والحفلات الموسيقية.

وأسهمت أرشفة أعمال فنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوغرام وعرضها في موسم الرياض بتحقيق أحدث الأرقام القياسية التي سجلها الموسم في الموسوعة العالمية، إذ عرضت في ليلة المعازيم مجموعة من الأغنيات التي جمعت 5 شخصيات مختلفة للفنان بتقنية الهولوغرام في عرض واحد، هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وفي معرض الرياض للسيارات سجل الموسم رقمًا قياسيًّا عالميًّا في جينيس للأرقام القياسية من خلال عرضه لأكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو.