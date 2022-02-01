شهد حفل العشاء الخيري الذي نظمته شركة سي بي إكس، الشركة المسوقة لسباق فورمولا إي الدرعية، والذي يعد الأول من نوعه حضور شخصيات بارزة من المملكة وخارجها وإداريي وسائقي سلسلة سباقات فورمولا إي، بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية أسر التوحد الخيرية في حدث بصبغة عالمية شهدته العاصمة الرياض مؤخرًا.

فيديو | من رحم المعاناة يولد الأمل..

أبناء جمعية "أسر التوحد" يشاركون برحلة محاكاة للمسابقة الدولية #الفورميلا_أي#الإخبارية pic.twitter.com/1R6T5NZ5Ev — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2022

قميص دروجبا:

ونجح الحدث الخيري الكبير في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي الذي حضره عددٌ من أصحاب السمو الأمراء بينهم الأمير تركي الفيصل والأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، في جمع تبرعات تقدر بـ500 ألف دولار لدعم الجمعية عبر مزاد خيري عُرض فيه 6 قطع بما في ذلك قميص نادي تشيلسي الإنجليزي الموقَّع من نجم وأسطورة الفريق السابق ديديه دروجبا والذي سلمه شخصيًّا لصاحب أعلى مزاد بقيمة 92 ألف دولار.

وبيع في حفل العشاء الخيري ساعة “تاغ هوير كاريرا هوير 02 توربيون” بمبلغ 65 ألف دولار، وتذاكر دخول إلى قاعة سباق إكستريم إي إكسبلورر وحضور الحفل الافتتاحي لسباق الأوروغواي إكس بري بمبلغ 8 آلاف دولار، وأيضًا مشبك حزام من نوع “رولاند آيتن إكس ريبيليون” بمبلغ 15 ألف دولار، وعقد فاخر من مجوهرات معوض بمبلغ 50 ألف دولار، وتجربة ترفيهية مخصصة لكبار الشخصيات في العلا بمبلغ 40 ألف دولار، وحصان من مربط سلايل للخيول العربية الأصيلة الذي سجل أعلى مزاد بمبلغ 140 ألف دولار مما أسهم في جمع مبلغ يقارب 500 ألف دولار سيتم تخصيصه لدعم خمسة آلاف من عائلات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة.

جهود رائعة:

في سياق متصل، شكر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية جميع المساهمين في دعم الجمعية بالمشاركة في هذا الحفل الخيري.

Last night Gala dinner #FormulaE #DiriyahEPrix pic.twitter.com/WYwVBrcNKW — سعود بن عبدالعزيز بن فرحان ال سعود (@Saudafalsaud) January 28, 2022

وتابع الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان: نقدر الجهود الرائعة التي بذلتها الجهات المعنية في فورمولا إي لجمع هذه التبرعات التي تتيح لنا دعم جميع الجهات المعنية بالعناية بالأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، بدءًا من أخصائيي الرعاية ووصولًا إلى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وعائلاتهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية أن الجمعية تعمل على مشاريع غير مسبوقة سترى النور قريبًا.

ويعد العشاء الخيري دليلًا كبيرًا على دور رياضة السيارات والدراجات النارية في المساهمة المجتمعية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع في المملكة، وذلك ضمن خطة تحسين جودة الحياة التي تتبناها رؤية المملكة 2030 وتدعمها القيادة الرشيدة.

تغطية إعلامية:

وشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة، حيث سلط برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية الضوء على العشاء الخيري ضمن تقرير بعنوان “فورمولا الدرعية بالشراكة مع جمعية أسر التوحد تنظم مزاد GALA DINNER”.

فورمولا الدرعية بالشراكة مع جمعية أسر التوحد تنظم مزاد Gala Dinner@Saudafalsaud@saforgsa

#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/RG72GUeJYo — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2022

أما قناة الإخبارية، فنشرت تقريرًا يسلط الضوء على مشاركة أبناء جمعية أسر التوحد في رحلة محاكاة للمسابقة الدولية، وجاء بعنوان “من رحم المعاناة يولد الأمل”.

وقال كارلو بوتاجي، مؤسس الشركة المسوقة لسباق فورمولا إي الدرعية (سي بي إكس): “يسرني نجاحنا في تنظيم هذا الحدث الرائع وجمع تبرعات كبيرة لدعم أسر التوحد في السعودية، وأتوجه بالشكر إلى جميع الحضور والجهات التي قدمت المعروضات والتجارب المتميزة في المزاد.

وتابع بوتاجي: أعرب عن شكري لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وفورمولا إي على تنظيم هذا السباق في المملكة للعام الرابع على التوالي، ودعمهم لحفل العشاء الخيري. ونعتزم الاستفادة من هذه التبرعات لدعم الكثير من العائلات في المملكة وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم.

دور كبير لـ أسر التوحد:

في سياق متصل، قال أليخاندرو أغاغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”: “نحن سعداء جدًّا بتواجدنا في المملكة العربية السعودية بإقامة الجولتين الأولى والثانية من منافسات الموسم الثامن لبطولة العالم (إي بي بي فيا فورمولا إي)، وذلك بدعم كبير من المملكة والشركة المسوقة سي بي إكس”.

وشدد على أن جمعية أسر التوحد تؤدي عملًا كبيرًا بمواجهة قضية مهمة للغاية، ونحن متواجدون هنا لدعم عملهم. سلسلة فورمولا إي تهتم ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ونحن ملتزمون ببناء قيم مشتركة بين جميع فئات مجتمعنا ودفع عجلة التغيير سويًّا.

علاقات طويلة بين أسر التوحد وفورمولا:

جدير بالذكر أن جمعية أسر التوحد تتمتع بعلاقة طويلة وراسخة مع شركة سي بي إكس وسباق فورمولا إي الدرعية، واللّذَين تبرعا للجمعية بـ220 ألف يورو عند عقد شراكتهما مع فورمولا إي.

وخُصص المبلغ لمشاريع تسهم في تدريب العائلات وتسجيل الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في برامج رياضية ودعم جهود إعادة تأهيل الأفراد ضمن الجمعية.

وقامت جمعية أسر التوحد منذ تأسيسها في عام 2009، باستثمار أكثر من 15 مليون يورو في مشاريع متنوعة في إطار مهمتها الرامية إلى تحسين رعاية ذوي اضطراب طيف التوحد والأبحاث في هذا المجال في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات المعنية اعتمادًا على منهجية قائمة على البحث والتعاون.

خدمات كبيرة للجمعية:

وتقدم جمعية أسر التوحد خدماتها لذوي التوحد وأسرهم منذ تأسيسها قبل 11 عامًا، وقد تم مؤخرًا تعيين الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود رئيسًا لمجلس إدارتها، حيث يسعى لتطوير الجمعية وإدخال عدد من المفاهيم الابتكارية لعملها؛ بهدف تطوير خدماتها المقدمة لذوي التوحد وأسرهم، وبما يوازي حجم التقدم الضخم الذي تعيشه المملكة في كل المجالات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030 التي ركزت على أهمية ودور القطاع غير الربحي في التنمية المجتمعية.

فورمولا إي 2022:

وانطلق سباق فورمولا في الدرعية الجمعة الماضية، ويشارك في النسخة الحالية من السباق الذي يقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.83 كم، 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين من البرازيل، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ونيوزيلندا، وبريطانيا.