عقدت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ممثلة بالإدارة العامة للتميز المؤسسي، حلقة عمل لسفراء مشروع التميز المؤسسي في الوكالات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكتبة الحرم المكي الشريف، وتم بث الدورة عن بعد للمعينين في الوكالات النسائية.

توعية فريق العمل:

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي مدير مشروع التميز، فايز بن علي آل خلوفه، بأن حلقة العمل تهدف إلى توعية فريق العمل بمنهجية المراجعة الداخلية وفق معايير ومواصفات نظام الجودة آيزو وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في ضبط الإجراءات والعمليات الإدارية.

خطة الرئاسة التطويرية:

وبدأ الفريق مهامه مع فريق تقنية المعلومات لمراجعة مواصفات الجودة وفق نظام الجودة آيزو 9001، فيما تأتي حلقة العمل ضمن مشروع التميز المؤسسي التطويري الذي يخدم خطة الرئاسة التطويرية 2024 ورؤية المملكة 2030.