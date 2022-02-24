يبدو أن نادي النصر أصبح قريبًا من التخلص من اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

باختاكور يراقب مشاريبوف

وقالت صحيفة Championat إن نادي باختاكور الأوزبكي يرغب في ضم اللاعب الاوزبكي صاحب الـ28 عامًا لمدة 6 أشهر، لتدعيم صفوفهم الهجومية نظرًا لمشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من بداية ماشاريبوف القوية مع النصر، إلا أنه ابتعد بشكل كامل، عن التشكيل الأساسي للعالمي، في الفترة الأخيرة.

شارك الجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مع النصر في 17 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين بواقع 961 دقيقة، تمكن خلالها من صناعة 3 أهداف، بالإضافة إنه مثل العالمي ببطولة دوري أبطال آسيا الماضية في 3 مباريات، ساهم خلالها في ثلاثة أهداف أيضًا، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.