قد يكون ديربي جدة، مساء اليوم السبت، بين فريقي الأهلي والاتحاد، الفرصة الأخيرة لـ المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

الأهلي يعاني قبل ديربي جدة:

ويعاني الراقي حاليًّا مع هاسي في الموسم الحالي حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.

وطالب جمهور الأهلي، إدارة ماجد النفيعي بإقالة هاسي في أكثر من مناسبة، حيث قد يتحقق هذا الأمر في مباراة اليوم، في حال خرج الأهلي خاسرًا أو متعادلًا.

تاريخ مواجهات هاسي مع الاتحاد:

وواجه هاسي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 7 مرات، 6 منها خلال فترة تدريبه للرائد، ومواجهة واحدة بعدما تولى تدريب الأهلي، ونجح في تحقيق الفوز مرة واحدة، وخسر مرتين وتعادل في 4 لقاءات.

وجاء فوز هاسي الوحيد على الاتحاد إلى الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، حينما قاد الرائد للفوز بنتيجة 2/ 1، وخسر بنتيجة 3/ 1 موسم 2019/ 2020، بجانب خسارته مع الأهلي هذا الموسم بهدفين نظيفين.