يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، ديربي الرياض غدًا أمام النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بذكرى جيدة حيث تُقام المباراة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

التأهل للنهائي الآسيوي كان من مرسول بارك

وكان الزعيم واجه النصر في آخر مرة على ملعب مرسول بارك يوم 19 أكتوبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين لهدف وتأهل وقتها للنهائي، حيث سجل لـ زعيم آسيا كل من سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا، بينما سجل لـ النصر لاعبه البرازيلي تاليسكا.

الهلال يسعى لتكرار السيناريو

ويسعى الزعيم لتكرار السيناريو غدًا والحصول على بطاقة العبور لدور نصف النهائي في كأس الملك من ملعب مرسول بارك.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة أوبريت غنائي غدًا قبل مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وذكر الحساب الرسمي لـ اتحاد القدم عبر “تويتر” أن ديربي الرياض سيشهد أوبريت غنائيًا إضافة إلى عدد من العروض التفاعلية مع الجماهير الحاضرة للمباراة وذلك في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المقرر أن تشهد باقي مباريات الدور نفسه، فعاليات مصاحبة تفاعلًا مع المناسبة الوطنية التي تشهدها السعودية احتفالًا بيوم التأسيس.