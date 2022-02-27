انتقد أيمن القاضي العضو الذهبي بنادي النصر، اعترافات دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول الأخطاء التحكيمية التي تسببت في إقصاء العالمي من بطولة كأس الملك في دور ربع النهائي أمام الهلال.

تعليق العضو الذهبي

وغرد القاضي عبر حسابه في “تويتر” : “اعتراف دائرة الحكام بإخراج العالمي من بطولة بظلم تحكيمي، هل تعاد المباراة ولا بيسجل التاريخ أني خرجت بظلم؟، هل تعوضون النادي عن مئات الملايين التي صرفت للفوز بالبطولة؟، أخطاء لا تصير أما يكون في بطولة مع Var يا ناس، ما عاد فيني أصفي النية، اختياركم للحكام خطأ ويجب المحاسبة، استحوا”.

أبرز الحالات التحكيمية في ديربي الرياض

وقالت دائرة الحكام: “عند الدقيقة 49 كان قرار حكم المباراة صحيحًا بمنح علي البليهي بطاقة صفراء في مباراة النصر بعدما رفع يده وقام بضرب المنافس في الجزء العلوي من الجسم بتهور ولم يستخدم الكوع وكانت الشدة متوسطة”.

وأضافت: “ركلة الجزاء المحتسبة لـ أزرق العاصمة لصالح سالم الدوسري في مباراة النصر غير صحيحة، فكلا اللاعبين يتنافسان وبنفس المسافة على الكرة ومدافع النصر يقوم بمنافسة قوية وعادلة وهذا النوع من التنافس طبيعي في كرة القدم ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء”.