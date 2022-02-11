وجد ذوو الإعاقة في معرض الفنون للموهوبين بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى وجهات موسم الرياض، وسيلتهم التعبيرية المفضلة في الرسوم الفنية، إذ صنعوا منها طريقة للتواصل مع الزوار، عبر ملئها بالمشاعر والأفكار التي يتصورون من خلالها أنفسهم والعالم من حولهم.

رسوم زوو الإعاقة تجذب زوار موسم الرياض

وأسهمت الرسوم التي أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة في إرساء لغة رمزية تلامس أفكارهم المتنوعة، في المعرض الذي تستمر فعالياته بمنطقة “استديو” حتى 16 فبراير الجاري، ويحظى بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بإبداعات الرسم الحي من قبل المشاركين في فعالياته المتنوعة.

وبلغ عدد المشاركين من ذوي الإعاقة خمسة من أصل 20 فنانًا مشاركًا في فعاليات المعرض المحتوي على مجموعات كبيرة من الرسوم، ذات مقاسات وأبعاد متعددة، مرسومة على الخشب والزجاج.

وانضم المشاركون إلى المبدعين والرسامين عن طريق منصة “مطلوب”، المتخصصة في تمكين الموهوبين السعوديين وإبراز قدراتهم بجميع الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المواهب والإمكانات التي يملكها شباب الوطن، وهي إحدى مبادرات المركز الوطني للفعاليات.

منطقة بوليفارد رياض سيتي

وتقع منطقة “بوليفارد رياض سيتي“، التي تستضيف المعرض، شمالي العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وانطلقت فعالياتها جزئيًا في 21 أكتوبر 2021م، وكان افتتاحها الكبير في 1 نوفمبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية، وهي واحدة من مناطق موسم الرياض، وإحدى أهم الوجهات السياحية وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة.