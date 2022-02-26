واصل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد تألقه، مضيفًا الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، وذلك في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د21' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله
الاهلي 0 × 2 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/vZDeN09BHZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022
وسدد اللاعب المغربي الكرة برأسه ليضيف الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الـ20.
وكان حمدالله سجل الهدف الأول للعميد في الدقيقة السادسة بعد تمريرة جيدة من اللاعب رومارينيو.
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