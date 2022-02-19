أسهمت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية في تحقيق الاستقرار المجتمعي للأسر المستفيدة من خدماتها عبر برامج تنموية متنوعة؛ ونفذت خلال العام 2021م عدداً من المشروعات التي شملت 150 أسرة في نطاق خدماتها.

كفالة الأيتام النقدية

وانفقت الجمعية مبلغ 5,960,545 ريالاً لـ150 أسرة، تضمنت برنامج سند محمد بن سلمان “سند” بمبلغ 3,000,000 ريال، وشمل كفالة الأيتام النقدية لعدد 500 يتيم بمبلغ 1,800,000ريال، ومعايدة الأيتام بعيد الفطر لـ150 أسرة بمبلغ 300,000 ريال، ومعايدة الأيتام بعيد الأضحى لـ 150 أسرة بمبلغ 300,000 ريال، وكسوة العيدين لـ150 أسرة بمبلغ 300,000 ريال، وفواتير كهرباء لـ 150 أسرة بمبلغ 300,000 ريال، بالإضافة لمشروع كفالة اليتيم النقدية بتكلفة 1,389,100 ريال، ومشروع الكفالة الغذائية بتكلفة بلغت 1,121,445 ريالاً، ومشروع كفالة أم اليتيم النقدية بتكلفة 450,000 ريال .