حذرت رئاسة أمن الدولة، من دعم العناصر الإجرامية دون قصد، من خلال التبرع من غير القنوات المصرح لها.

من حيث لا تعلم… pic.twitter.com/yNO01Jxzgn

— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) February 17, 2022

تحذيرات رئاسة أمن الدولة

ونشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو تحذيري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، وأرفقته بتعليق تقول فيه: “من حيث لا تعلم..”، مشيرة إلى أن التبرع بعيدًا عن القنوات المصرح بها في الداخل قد يساعد في عمليات الاغتيالات وشراء الأسلحة والمتفجرات.

وقالت أمن الدولة: “قد تدعم العناصر الإجرامية من حيث لا تعلم وتعرض نفسك للمساءلة النظامية.. فاجعل تبرعك عبر القنوات المصرح لها في الداخل”.

التبرع لجهات خارجية

وكانت رئاسة أمن الدولة، حذرت في فيديو سابق، من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مؤكدة أن التبرع لجهات مجهولة يعرض الشخص للمساءلة، موضحة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.