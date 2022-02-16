استقبل رئيس أركان الجيش الهندي الفريق أول إم إم نارافاني, يوم الاثنين الماضي في مقر وزارة الدفاع بجمهورية الهند, معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير, يرافقه عدد من كبار ضباط القوات البرية.

بحث التعاون:

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون العسكري بين الجيش الهندي والقوات البرية الملكية السعودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

علاقات عسكرية:

وأكد معالي الفريق الركن فهد المطير، أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة للتأكيد على أهمية العلاقات العسكرية، وبحث سبل تطويرها للحفاظ على ذلك، مقدماً شكره لمعالي رئيس أركان الجيش الهندي على هذه الدعوة وحُسن الاستقبال.

بعد ذلك زار معاليه والوفد المرافق معه, جامعة الدفاع الوطني الهندية وكان في استقبالهم مدير الجامعة الفريق مانجو كومار ماجو، واطلعوا على مرافق الجامعة وماتقوم به من خلال برامجها الأكاديمية.

