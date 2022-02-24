اعترف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بسيطرة روسيا على مطار عسكري في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى تعرض بلاده لهجوم بري وجوي وبحري من موسكو.

روسيا تغزو أوكرانيا

وقال زيلينسكي، نقلًا عن موقع العربية، إن القوات الروسية احتلت مطارًا عسكريًا في ضواحي كييف معتبرًا أن الهجمات الروسية تشكل عدوانًا صارخًا على الشعب الأوكراني.

وأضاف: “الجيش يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق.. سندافع عن أراضينا ضد العدوان الروسي”، لافتًا إلى أن روسيا تهاجم دولة ذات سيادة، وأن الغزو الروسي لأوكرانيا تهديد خطير للأمن العالمي.

ودعا الرئيس الأوكراني الشعب الروسي للتحرك، بقوله: “ندعو المتظاهرين في موسكو للضغط على بوتين لتغيير سلوكه”، مستنكرًا استخدام روسيا لقدراتها العسكرية ضد بلاده واصفًا ذلك بأنه “أمر غير مقبول”.

إنزال جوي

وشهد اليوم الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، عددًا من المواجهات والاشتباكات البرية والجوية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا فيما يحاول الغرب دون جدوى وقف الهجوم الروسي.

وأعلن التلفزيون الأوكراني أن كييف معرضة لتهديد جوي داعيًا المواطنين للنزول للملاجئ وذلك بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأوكراني شعبه لحمل السلاح دفاعًا عن البلاد.