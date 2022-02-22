أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان سعادته بالاحتفال بيوم التأسيس، مؤكدًا أنه يمثل قيمة كبيرة لدى كل سعودي.

رئيس الشباب يحتفل بيوم التأسيس

وقال رئيس نادي الشباب: “بسم الله الرحمن الرحيم، في يوم التأسيس، يوم له قيمة كبيرة عند كل سعودي وكل من يحب السعودية، يوم قامت فيه المبادئ والنوايا الطيبة لتأسيس كيان يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وتابع خالد البلطان: “التضحيات الكبيرة التي قام بها الأئمة، أئمة هذه الدولة وملوكها رحمهم الله، المؤسسون إلى أن وصلت بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد إلى هذا الازدهار وهذا الرقي والتطور الذي نعيشه حاليًا”.

فترة ذهبية رائعة

وواصل خالد البلطان تصريحاته من خلال مقطع فيديو عبر حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “ولله الحمد نحن نعيش فترة ذهبية وجميلة ورائعة بإحساسنا كسعوديين بفخر وعز لوطننا، وفخر وعز أننا سعوديون”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “استذكار يوم التأسيس هو واجب علينا جميعًا نستذكر نحن وأبناؤنا جميع ما مرت به هذه الدولة العظيمة من فترة كبيرة ومدة طويلة تقارب الـ300 سنة اللهم احفظ بلادنا واجعلها دائمًا مباركة وأنعم علينا بالأمن والأمان”.