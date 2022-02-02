حرص فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على دعم اللاعب عبدالإله المالكي معنويًا، وذلك بعد إصابة الأخير في مباراة السعودية واليابان أمس الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022.

ماذا قال رئيس الهلال لـ عبدالإله المالكي ؟

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر Snap Chat مقطع فيديو لرئيس الهلال وهو يتحدث مع المالكي قائلًا له: ” خل تفكيرك إيجابيًا، ما عليك وركز في علاجك وإن شاء الله ترجع أقوى، كل الأمور الطبية متوفرة”.

وكان المالكي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، في مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان أمس.

ودعم الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” قبل قليل اللاعب قائلًا: ” تعود أقوى بإذن الله”.

المالكي قد يغيب عن مباراة الصين

وكان المالكي علق بعد إصابته قائلًا: “الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال، لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قلبي، إصابتي ما هي إلا مجرد تحد جديد، وتمنياتي للمنتخب السعودي بالعبور إلى المونديال متصدرًا لمجموعته، زملائي قدها”.