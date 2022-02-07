استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في القصر الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لفخامته وتمنياتهما – حفظهما الله- لحكومة وشعب باكستان الشقيق دوام الرقي واطراد التقدم .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال معالي وزير الداخلية بجمهورية باكستان شيخ رشيد أحمد، وعدد من كبار المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير عبدالعزيز .