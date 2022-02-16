أجرى رئيس جامعة بيشة محمد بن محسن صفحي زيارة تفقّدية، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 الأربعاء، إلى كليات الجامعة في محافظتي النماص وبلقرن؛ حيث اطّلع على سير العمل في صيانة المباني، ضمن مبادرة تحسين بيئة التعلم.

تسوية أراضي الجامعة:

وجرى خلال الزيارة الوقوف على أعمال تسوير أراضي الجامعة لحين استكمال إجراءات إنشاء مباني الكليات في المرحلة المقبلة، ومتابعة انتظام مشروع نقل الطالبات للشركة المشغلة “سابتكو” .

وتأتي الزيارة استكمالاً للجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجامعة؛ لتفقد مباني الكليات ومرافق الجامعة، والاطّلاع على المشاريع على أرض الواقع.