أشاد الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا جيف ماجيونكالدا بالنموذج العالمي الذي قدمته المملكة في التعليم -عن بُعد- من خلال منصة “مدرستي” و 24 قناة تعليمية.

مرونة واستجابة:

وقال خلال زيارته والوفد المرافق له لمدرسة البث الفضائي: “إن ما يشهده النظام التعليمي في المملكة من مرونة واستجابة في التحوّل لتقديم التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات؛ يجعلها في مصاف دول العالم لقيادة مستقبل التعليم -عن بُعد- والتعليم الإلكتروني”، مؤكداً أن النموذج السعودي تفوّق عالميًا، ويستحق الدراسة كونه تم تطبيقه وفق أفضل الممارسات والمقاييس العالمية مقارنةً ببعض الدول التي اطلع على تجاربها.

تحسن مستمر:

وأضاف رئيس كورسيرا أن الالتزام بالتحسين المستمر واكتشاف أماكن الاحتياج وقياس مداه، وتحديد طرق التدخل السريع لتقديم الدعم، هو من الأشياء الرائعة التي يمتاز بها نموذج التعليم عن بُعد في المملكة؛ لأنه يعالج الاحتياجات التعليمية الحقيقية سواء الوصول للمنصة الرقمية أو التفاعل مع المحتوى الذي تقدمه.

واستمع، والوفد المرافق، إلى شرح تعريفي عن المدرسة ومرافقها، وجهود الوزارة في توفير تعليم متميّز في ظل الجائحة مع إمكانية استمراره، بجانب عرض عن إحصائيات منصتي “مدرستي” و “روضتي” وتجربة الوزارة في التعليم الإلكتروني.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس.