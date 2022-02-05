طمأن الفنان رابح صقر محبيه بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التمارين الرياضية.

وقت الرياضه🏃‍♂️ pic.twitter.com/0NCQvUzmdP

— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 5, 2022

ونشر الفنان المحبوب مقطع فيديو له من داخل إحدى الصالات الرياضية وعلق عليها بالقول : وقت الرياضة.

رابح صقر يطمئن جمهوره

وفي تغريدة لاحقة قال صقر لجمهوره : “حبايبي الله يسعدكم انا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واااااجد تغمروني بحبكم أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب.

وأضاف :طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شئ الناس السلبيه تبعد عني وعنكم وااااااااجد أحبكم.

قسطرة رابح

وفي وقت سابق أعلن الفنان رابح صقر خضوعه لعملية قسطرة في القلب طالبًا من جمهوره الدعاء له بالصحة والعافية.

وقدم صقر اعتذارًا للجمهور بسبب حالته الصحية وذلك في تغريدة على موقع تويتر جاء فيها :” جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة؛ وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد”.

وتابع : شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم.. الله لا يوريكم مكروهاً في من تحبون ..أحبكم ومشتاق لكم”.