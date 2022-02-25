وصل اليوم الخميس، الفنان رابح صقر إلى أرض المملكة، قادمًا من رحلة علاجية في الخارج، حيث سجد على أرض المطار.

وصول صقر الأغنية الخليجية بعد رحلة علاج خارج أرض الوطن .

الحمد الله على سلامتك والشوق فينا فاض فاض لشوفتك يا بو صقر 🦅🎼#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر @RabehSaqer pic.twitter.com/pV40wOV2KU

— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022

رابح صقر عاد للمملكة:

وتداول مواطنون مقاطع فيديو لرابح صقر وهو يركب الطائرة في طريقه للمملكة والآخر عند الوصول، حيث سجد على أرض المطار، شكرًا وامتنانًا، وشارك حساب صقر على تويتر الفيديو وكتب معلقًا: “أبو صقر جايكم يا أهل السعودية ويقول لكم مشتاق لكم كثيييير”.

أبو صقر جايكم يا أهل السعودية

ويقول لكم مشتاق لكم كثيييير . 🇸🇦🦅

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.#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر pic.twitter.com/WTJ3dbxRzA — Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022

رياضة داخل صالة الجيم:

وفي بداية فبراير الجاري، طمأن الفنان رابح صقر محبيه بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التمارين الرياضية.

ونشر الفنان المحبوب مقطع فيديو له من داخل إحدى الصالات الرياضية وعلق عليها بالقول: وقت الرياضة.

وفي تغريدة لاحقة قال صقر لجمهوره: “حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واااااجد تغمروني بحبكم أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب”.

وأضاف: “طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم وااااااااجد أحبكم”.