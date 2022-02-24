أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

التقدم لدعم صندوق التنمية الزراعية

ويأتي ذلك ضمن برنامج الصندوق بالشراكة مع البنك والمصارف التجارية وبدون تكاليف إدارية ومقابل مالي، ودعا الصندوق شركات القطاع الخاص للتقديم والحصول على التمويل ابتداءً من يوم الأحد المقبل، من هنـــــا

اقتراض جادكو

يذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية “جادكو” أعلنت منذ أيام عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة 186 مليون ريال.

وذكرت الجوف الزراعية في بيان على موقع السوق المالية (تداول) أن مدة التمويل 10 سنوات، ويسدد القرض على 10 أقساط سنوية تبدأ في 7 فبراير 2025 وتنتهي في 7 فبراير 2034، وفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وأضافت جادكو أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن جزء من أرض الشركة وأصول مصنع أصابع البطاطس الجديد.

كان مجلس إدارة الجوف الزراعية قد وافق في ديسمبر 2020 على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية، بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال، إلا أنها أعلنت بعد ذلك عن ارتفاع تكلفة المصنع إلى نحو 192 مليون ريال.