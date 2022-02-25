أصبح انتقال الحارس المصري محمد أبو جبل من نادي الزمالك المصري إلى نادي النصر مجرد مسألة وقت، وذلك بعد أن أعرب اللاعب عن رغبته في الاحتراف بـ الدوري السعودي مستقبلًا.

الراتب المتوقع لـ محمد أبو جبل مع أصفر العاصمة

وذكرت تقارير إعلامية أن الحارس المصري سوف يحصل على راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار أمريكي خلال موسمين مع النصر.

وقال المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عبر موقع “تويتر”: “رسميًا الحارس الدولي المصري وحامي عرين نادي الزمالك “القاهري” محمد أبو جبل ٣٣ عامًا وقع لنادي النصر حتى عام ٢٠٢٤”.

وارتبط اسم محمد أبو جبل بالانتقال إلى نادي النصر خلال الفترة الماضية، وأكدت تقارير أن إدارة الأصفر قدمت عرضًا كبيرًا له.

شرط أبو جبل للتجديد مع الزمالك

وذكر حارس الزمالك في أكثر من مناسبة قائلًا إنه لا يمانع تجديد عقده مع الزمالك، لكن بشرط تقديره ماديًا بشكل أفضل، في رسالة واضحة وصريحة للمطالبة بزيادة راتبه الذي وقع عليه عند الانضمام للزمالك قادمًا من سموحة في صيف 2019.

وتألق أبو جبل بشكل لافت للأنظار مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية.