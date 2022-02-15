عاد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة أخرى، ليكون المدرب رقم 19 للأزرق في آخر 10 سنوات.

الأرجنتيني دياز هو المدرب الـ 19 للهلال في 10 سنوات .. تعرف على القائمة الكاملة اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/5Qr4kMZBTZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 14, 2022

إقالة جارديم وتعيين رامون دياز:

وأعلنت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل، مساء الاثنين، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع جارديم بالتراضي، وقدمت شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، وتعاقدت مع رامون دياز لنهاية الموسم الحالي.

ويملك رامون دياز مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما دفع الإدارة للاستعانة به بعد تذبذب النتائج مع جارديم، والتي كان آخرها خسارته برباعية دون رد أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

مدربو الهلال آخر 10 سنوات:

وتعاقد الهلال مع 19 مدربًا في 10 سنوات، وهم؛ الفرنسي أنطوان كومباريه من يونيو 2012 حتى يناير 2013، ثم المدير الفني المؤقت الكرواتي زلاتكو داليتش من يناير 2013 حتى مايو، ثم قاد سامي الجابر الفريق حتى مايو 2014.

وتولى الروماني لورينت ريجيكامب تدريب الهلال من مايو 2014 حتى فبراير 2015، ثم المدرب المؤقت الروماني ماريوس سيبريان في فبراير، وقاد مواطنه جورجيوس دونيس الزعيم حتى مايو 2016.

وقاد المدرب المؤقت عبداللطيف الحسيني الفريق من مايو 2016 حتى يونيو، قبل أن يتولى الأوروغوياني غوستافو ماتوساس تدريب الهلال حتى سبتمبر 2016، ثم عاد المدرب المؤقت سيبريان مجددًا حتى أكتوبر 2016.

ودرب رامون دياز الهلال من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، ثم المدرب المؤقت الأرجنتيني خوان براون حتى يونيو 2018، وقاد البرتغالي خورخي جيسوس الفريق حتى يناير 2019.

ومن فبراير 2019 حتى إبريل، تولى الكرواتي زوران ماميتش تدريب الهلال، ثم المدرب المؤقت بريكليس شاموسكا حتى يونيو 2019، ودرب الروماني رازفان لوشيسكو الفريق حتى فبراير 2021.

وتولى البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب الفريق من فبراير 2021 حتى مايو، قبل أن يقود البرتغالي جوزيه موريس الزعيم حتى يونيو، ثم البرتغالي ليوناردو جارديم يونيو 2021 حتى فبراير 2022.