في تصرف إنساني، أوصل شرطي في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، الطعام لسيدة بعد دقائق من اعتقاله لعامل توصيل الطعام بسبب مخالفته القانون.

شرطي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال سائق التوصيل.. شاهد صدمتها https://t.co/MzcFJwxlYX pic.twitter.com/cpt2fNy9mJ

— CNN بالعربية (@cnnarabic) February 1, 2022

شرطي أمريكي يوصل الطعام

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطي أمام منزل السيدة التي قامت بطلب الأوردر، وعندما فتحت السيدة الباب، قال الشرطي لها: “أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن، تم اعتقال عامل التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمة التوصيل”.

وصُدمت السيدة من كلام الشرطي وتصرفه، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.

إنقاذ طفلة

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منذ أيام مقطعًا مصورًا لـ شرطي أمريكي ينقذ طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد درامي، حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة على بدلة الشرطي من لوس أنجلوس، أثناء تنفيذه لعملية الإنقاذ.

ونقلًا عن “سبوتنيك” الروسية، تمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث تلقت علاجها وأدرجت ضمن الحالات المستقرة، وقال رجل الشرطة، بعد الحادثة: “تحدثت إلى الأب، كان ممتنًا لي، واحتضنا بعضنا البعض وكانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين”.