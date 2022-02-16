رد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، على سؤال حول تخفيض ساعات العمل في المملكة بالقول إن نظام العمل قيد الدراسة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الهدف جذب المستثمرين إلى المملكة.

فيديو | هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل ؟

و م. أحمد الراجحي: هدفنا "خلق الوظائف" في النظام الجديد #مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QiA9EtxYvS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2022

العمل 4 أيام أسبوعيًا قيد الدراسة

وأضاف الراجحي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقد اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال مفاده: “هل هناك نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل؟”، أن نظام العمل يُدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين.

وتابع: “مثل ما يهمك تحديد ساعات العمل، يهمك أيضًا أن يكون هذا السوق جاذبًا ويخلق وظائف.. أسهل شيء أنك تضع أنظمة بس لا تأتيك شركات سواء كانت محلية أو دولية”.

واختتم وزير الموارد البشرية: “نحن حريصون على أن يكون النظام الجديد نظامًا جاذبًا لخلق الوظائف، وبالتالي نخلق وظائف أكثر ويتوظف أبنائنا بشكل أفضل”.

توثيق العقود

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال المؤتمر أن الوزارة وثقت 7 ملايين عقد ضمانًا للحقوق، مشيرًا إلى أن العقود يجب أن يكون لها معايير ويجب الالتزام بها حتى يمكن للوزارة اللجوء إليها في حالة التقاضي.

وأضاف الراجحي أن الوزارة تتابع برنامج حماية الأجور وهو التأكد من أن العامل يأخذ أجره في نهاية كل شهر ولا يتم تأخيره، لافتًا إلى أن نسبة الالتزام بسداد الأجور التعاقدية في القطاع الخاص بلغت 80% حاليًا.

وتابع: “لدينا ربط إلكتروني في الوزارة بشركات القطاع الخاص لحماية أجور العمال.. حقوق الموظفين أمانة في عنق صاحب العمل ولكن أمانة لدينا في الوزارة أن نتأكد من ذلك أيضًا”.